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«АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Bronto с ABS

«АвтоВАЗ» обновил Lada Niva Bronto и повысил стоимость

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» опубликовал новый прайс-лист на обновленный внедорожник Lada Niva Bronto.

Главное отличие новых машин — появление в комплектациях антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD). Кроме того, у машин 2024 модельного года появились двигатели экологического класса «Евро 5», в то время, как у прежних машин были моторы только «Евро 2».

Кроме того, автомобили Lada Niva Bronto 2024 модельного года, согласно прайсу, стоят дороже на 3% или 39 тыс. рублей. Цены начинаются от 1,34 млн рублей.

Исполнение Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, специальными амортизаторами, а также винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения.

Внедорожник оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

В базовую комплектацию Luxe входят металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные колеса. В исполнении Prestige экстерьер дополняют оригинальная решетка радиатора и пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманные фары.

До этого стало известно, что рост стоимости ремонта автомобиля может говорить об обмане в автосервисе. Также признаком обмана в автосервисе может являться постоянное затягивание сроков ремонта.

Ранее сообщалось, в России появился новый пикап Foton Tunland G7 за 3,6 млн рублей.

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