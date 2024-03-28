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Kia Sonet узбекской сборки оказался дешевле Lada Vesta

В Узбекистане вышел на рынок Kia Sonet за 1,5 млн рублей

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Kia

В Узбекистане на заводе ADM Jizzakh стали выпускать автомобили Kia Sonet, стоимость которых будет начинаться от 200 млн сумов (1,46 млн рублей по нынешнему курсу). Об этом пишет издание «Газета.uz».

Отмечается, что Kia Sonet стала первой моделью марки, которую выпускают в Джизаке по полному технологическому циклу. На заводе ADM собираются производить до 100 тыс. автомобилей Sonet ежегодно.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым «атмосферником» на 115 л. с. и шестиступенчатой механической или вариаторной трансмиссией. Точные комплектации объявят в апреле. На автомобили Kia в Узбекистане будут предоставлять заводскую гарантию на 5 лет или 150 тыс. км пробега.

До этого на проходящем автосалоне в Нью-Йорке объявили лауреатов премии «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) — обладателем главного приза стал электрокроссовер Kia EV9. Модель боролась за титул лучшего с китайским BYD Seal и Volvo EX30, которую тоже собирают в КНР. Отмечается, что последние два года победителями премии становились автомобили Hyundai. Однако в этом году марка значительно сдала позиции.

Ранее были названы три верных признака, позволяющие объехать «паленую» АЗС стороной.

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