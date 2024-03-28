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В России стартовали продажи нового пикапа Foton

В России появился новый пикап Foton Tunland G7 за 3,6 млн рублей

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Foton Motor

В России начались продажи среднеразмерного пикапа Foton Tunland G7. Об этом сообщает пресс-служба дистрибьютора бренда.

Длина пикапа составляет 5340 мм, при колесной базе 3110 мм, полезная нагрузка — 905 кг. Автомобиль оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

В список оснащения Foton Tunland G7 входят сиденья с подогревом с обивкой из экокожи, приборная панель с 7-дюймовым дисплеем, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и камера кругового обзора с системой помощи при парковке, климат-контроль, бесключевой доступ. Пикап получил комплекс систем помощи водителю, включая функцию предупреждения о лобовом столкновении, контроля полосы движения, предупреждения о столкновении с пешеходом и мониторинг слепых зон.

Новинка доступна в трех комплектациях Base (от 3,56 млн рублей), Comfort (от 3,6 млн рублей) и Premium (от 3,8 млн рублей).

Ранее сообщалось, что автозавод Volkswagen под Калугой не возобновит выпуск авто в ближайшее время.

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