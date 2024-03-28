Названы три верных признака, позволяющие объехать «паленую» АЗС стороной

Вибрации и потеря мощности двигателя после заправки автомобиля на АЗС могут говорить о некачественном топливе. Об этом «Газете.Ru» заявил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Если после заправки на АЗС двигатель начал работать нестабильно, появились вибрации на холостом ходе, а также различные трудности с запуском, то это может свидетельствовать об использовании низкокачественного топлива. В эту же категорию признаков стоит отнести и появление посторонних звуков при включенном моторе (стук, скрежет), которых не было ранее», — сказал собеседник.

Второй признак, который указывает на неудовлетворительное качество топлива — падение мощности двигателя, которое обнаружилось при эксплуатации после заправки. Разгон у автомобиля становится вялым.

О качестве залитого топлива стоит задуматься, если автовладелец столкнулся с проблемами в системе сжигания. Речь идет о появлении частых засорений или неисправностей в системе впуска, форсунках или свечах зажигания.

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