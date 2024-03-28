Транспортный налог отменили для бойцов СВО в Воронежской области

Власти Воронежской области освободили участников СВО от уплаты транспортного налога. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«На заседании парламента утвердили закон об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога. Теперь его не будут платить на легковой автомобиль не только мощностью до 150 лошадиных сил. Если транспорт мощнее, из общего числа лошадиных сил будут вычитаться льготные 150. Дополнительно направим на эту поддержку из бюджета 112 млн рублей», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что сотрудники краснодарской таможни передали на нужды СВО несколько автомобилей, которые были конфискованы на российско-абхазской границе.

Среди конфискованных автомобилей оказались Nissan Skyline, Nissan Elgrand, Toyota Alphard и ВАЗ-2107. Их пытались ввезти в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства. В результате машины обратили в собственность государства.

Ранее в Уссурийске водитель угрожал ветерану СВО оторвать ногу за замечание о парковке.