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Автозавод Volkswagen под Калугой не возобновит выпуск авто в ближайшее время

Бывший завод Volkswagen под Калугой останется в простое

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший автозавод Volkswagen в Калуге останется в простое до 1 апреля. Об этом сообщает первичная профсоюзная организация АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус» в социальной сети «ВКонтакте».

«1 апреля всем сотрудникам, кроме тех, кто находится в командировках, на больничном или привлечен к работе, нужно приехать на завод для ознакомления с приказом о следующем периоде простоя, его формой и длительностью, а также с другими нормативными документами», — говорится в сообщении.

Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания связала решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине. В Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа выпускались модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia, а на собственном заводе немецкой группы в Калуге — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сказал, что автозавод Volkswagen в Калуге предполагается перезапустить в течение первого полугодия 2024 года.

Ранее сообщалось, что Kia представила новый седан K4, который заменит Cerato.

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