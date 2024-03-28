Правительство не стало передвигать сроки ужесточения растаможки иномарок

Правительство все-таки перекроет с 1 апреля выгодный канал ввоза иномарок через Киргизию и Белоруссию. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Отмечается, что накануне комиссия ЕАЭС выпустила пресс-релиз, в котором речь шла о переносе на 1 апреля 2025 года изменений в порядке заполнения «транзитной декларации на товары, а также применения структур и форматов отдельных таможенных документов».

Такая формулировка позволила многим предположить, что речь идет о переносе нововведений, которые должны вступить в силу с 1-го апреля 2024 года, — когда разницу в таможенных недоплатах и занижениях инвойса при растаможке через Белоруссию и Киргизию учтут при оформлении автомобиля в России. Ее просто начнут доначислять в утилизационный сбор с 1 апреля. Все это остается в силе.

В Минпромторге каналу заявили, что ничего не меняется.

«Поскольку по законам Российской Федерации одно постановление правительства отменяется только другим постановлением правительства, все остается в силе. С помощью пресс-релизов ЕАЭС ничего не отменяется», — говорится в ответе министерства каналу.

До этого выяснилось, что с 1 апреля 2024 года в России ужесточат контроль над порядком расчета платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС. Если налоги и сборы будут оплачены не в полном объеме из-за занижения таможенной стоимости машины, то россиянам придется доплатить за утилизационный сбор. При этом для тех, кто ввозят авто из ЕАЭС с процедурой растаможивания в РФ, ничего не изменится.

До этого тысячи россиян, которые заказали импортные автомобили у «частников», получили от ФТС требования оплатить утилизационный сбор по повышенным ставкам в размере 300–840 тыс. руб. Автовладельцы рассчитывали на оплату сбора по льготным коэффициентам, однако служба рассчитала их по коммерческим ставкам.

Ранее сообщалось, что на фоне введения новых правил таможенного оформления автомобилей, которые привозят в Россию из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), цены на машины вырастут почти на четверть.