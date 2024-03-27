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Выяснилось, почему в Домодедово водовоз врезался в крупнейший лайнер Emirates

У водителя, который врезался на водовозе в самолет в Домодедово, случился инсульт

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Телеграм-канал «112»

У водителя водовоза, который протаранил в Домодедово лайнер Emirates и порвал ему днище, случился инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Владимира Р. внезапно парализовало, это и стало причиной столкновения с «Аэрбасом», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчину срочно госпитализировали. Сейчас врачи борются за его жизнь. Примечательно, что ранее сообщалось, что при столкновении водитель не получил травм, но находится в шоковом состоянии. Причиной случившегося назвали то, что мужчина якобы перепутал педали.

27 марта в Домодедово водовоз врезался в самый большой в мире пассажирский самолет «Аэрбас А-380». Рейс Москва-Дубай пришлось отменить. На данный момент неизвестно, когда пассажиры смогут вылететь в ОАЭ. Самолет направят на ремонт.

Ранее появилось видео с остановки в момент ДТП на Центральном рынке Курска.

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