Таксисты перекрыли дороги в Варшаве из-за низких тарифов

Протестующие варшавские таксисты пытаются заблокировать центр города из-за низких тарифов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Цены топлива, автомобилей, запчастей постоянно растут, а обычный тариф уже на протяжении 22 лет так и составляет три злотых (около $0,75) за 1 км», — заявил один из протестующих.

Отмечается, что таксисты вышли на демонстрацию в час пик в центре Варшавы в районе площади Дмовского. Протестующие стали переходить проезжую часть по «зебре» таким образом, чтобы на переходе всегда были люди. В результате проезд автомобилей и автобусов оказался перекрыт. Трудности в движении, в частности, возникли на центральной улице Эмилии Платер.

Демонстранты напомнили, что недавно власти отклонили предложение профсоюза таксистов о повышении стандартного тарифа до шести злотых (около $1,5) за 1 км.

До этого сообщалось, что польские фермеры, которые за последнее время стали регулярно перекрывать движение на фоне протестов против агропродукции со стороны Украины, намерены добиваться отставки правительства.

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