Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таксисты перекрыли дороги в Варшаве из-за низких тарифов

Протестующие таксисты заблокировали центр Варшавы из-за низких тарифов

close
100%
Depositphotos

Протестующие варшавские таксисты пытаются заблокировать центр города из-за низких тарифов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Цены топлива, автомобилей, запчастей постоянно растут, а обычный тариф уже на протяжении 22 лет так и составляет три злотых (около $0,75) за 1 км», — заявил один из протестующих.

Отмечается, что таксисты вышли на демонстрацию в час пик в центре Варшавы в районе площади Дмовского. Протестующие стали переходить проезжую часть по «зебре» таким образом, чтобы на переходе всегда были люди. В результате проезд автомобилей и автобусов оказался перекрыт. Трудности в движении, в частности, возникли на центральной улице Эмилии Платер.

Демонстранты напомнили, что недавно власти отклонили предложение профсоюза таксистов о повышении стандартного тарифа до шести злотых (около $1,5) за 1 км.

До этого сообщалось, что польские фермеры, которые за последнее время стали регулярно перекрывать движение на фоне протестов против агропродукции со стороны Украины, намерены добиваться отставки правительства.

Ранее в Домодедово водовоз порвал днище самому большому в мире пассажирскому самолету.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами