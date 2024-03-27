После «Крокуса» мигрантам по всей России запретят работать в такси

После теракта в «Крокус Сити Холле» часть регионов России запретили иностранным специалистам работать в перевозках, эта практика будет распространена на всю Россию. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила глава «Общественного совета по развитию такси» Ирина Зарипова.

«Запрет на вождение такси мигрантами у нас действует уже давно. Сегодня такси разрешается водить гражданам только тех стран, где русский язык является государственным — выходцам из Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Всем остальным формально нельзя. После теракта в «Крокусе» запреты, которые сейчас вводят регионы, приобретут массовый характер», — заявила председатель совета.

Она добавила, что сейчас в отрасли фиксируется дефицит кадров — только в Москве не хватает порядка 80 тыс. водителей. В регионах это число меньше, но проблема тоже стоит остро. Дефицит вызван оттоком водителей на СВО (порядка 100 тыс. таксистов) и жестким регулированием рынка.

Зарипова отметила, что «совсем плохо» в отрасли не будет, но за подобные инициативы придется платить пассажирам. Если тарифы взлетят, то клиенты начнут отказываться от услуг перевозки, что может нанести экономический ущерб экономикам регионов.

До этого власти Новгородской, Тульской, Нижегородской и Самарской областей запретили принимать на работу водителей-мигрантов.

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