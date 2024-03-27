В Москве зафиксировали серьезные пробки в середине дня

Пробки в Москве днем 27 марта достигли семи баллов. Данные об этом появились в сервисе «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, наибольшие трудности наблюдаются в центре столицы. Машины скопились на Садовом кольце и на внешней, и на внутренней стороне. Наиболее затруднительное положение наблюдаются на дорогах на севере, северо-западе, северо-востоке, юге, юго-востоке города.

Водители столпились на Москворецкой, Раушской, Пречистенской, Космодамианской набережных. Еще затруднения зафиксировали на Бульварном кольце от Яузского до Чистопрудного бульвара, а также от Сретенского до Петровского бульвара.

До этого председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин предупредил, что в конце весны — начале лета автомобилистам лучше всего выезжать из Москвы либо рано утром, либо ночью. В противном случае есть угроза попасть в большие пробки, которые возникнут из-за ремонта федеральных дорог в Московской области.

Ранее россияне пожаловались на рост числа неадекватных водителей на дорогах.