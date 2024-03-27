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В минтрансе Курской области сообщили, что огненное ДТП устроил автобус «старого образца»

Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Курске в больнице с переломом ребер

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В массовом ДТП в центре Курска с участием автобуса пострадали по крайней мере восемь человек, у одного из них подозрение на перелом ребер. Об этом «Газете.Ru» сообщил первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.

«Пострадавших всего восемь человек, из них семь — легкой степени тяжести, один — тяжелой. У него диагностирован, предварительно, перелом ребер. ДТП совершилось, предварительно, вследствие отказа тормозов, на автобусе старого образца 2011 года выпуска. На предприятии производился предварительный медицинский осмотр, технический осмотр перед выходом на линию. Детали, причины ДТП установит следствие. Все содействие минтранс Курской области оказывает в полном объеме. Фото и видеоматериалы переданы. Автобусы все оборудованы камерами видеонаблюдения», — сказал Васильченко.

27 марта Telegram-канал Baza сообщил, что в центре Курска у центрального рынка автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. В аварии пострадали шесть человек. Как уточнили в МЧС Курской области, загорелись автомобили УАЗ и Lada Largus.

По последним данным ГУ МВД по региону, число пострадавших достигло 10 человек.

Ранее в Москве пять человек госпитализировали после ДТП с иномарками.

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