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Выяснилось, почему нельзя приезжать на шиномонтаж с грязными колесами

Fit Service: 10 грамм грязи на колесе при переобувке могут поломать подвеску

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Алексей Майшев/РИА Новости

Диски за зиму покрытые внутри слоями грязи невозможно правильно отбалансировать. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. При этом далеко не во всех шиномонтажных мастерских их моют, ограничиваясь лишь чисткой щеткой.

«Колеса с кусками налипшей грязи невозможно правильно отбалансировать. Даже 5-10 грамм грязи на колесе, неразличимые глазом, могут стать причиной такой проблемы, как биение руля на скорости. А впоследствии из-за вибрации может выйти из строя какой-либо связанный узел подвески», — сказал автоэксперт.

Диски и шины должны быть чистыми и снаружи, и внутри. Привести их в надлежащий вид лучше всего сразу после того, как вы сняли колеса и приготовили их для хранения. Самое идеальное, это иметь второй комплект, пояснил специалист.

Ранее автоэксперт Сергей Мишин рассказал, как выбрать подержанные покрышки, чтобы потом не попасть в ДТП.

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