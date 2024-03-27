Выяснилось, к чему может привести заправка авто с заведенным двигателем

Заправлять автомобиль, у которого работает двигатель, нельзя, так как машина может загореться. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«При таких условиях существует высокий риск возгорания: в процессе заправки автомобиля при работающем двигателе может образоваться искра, что в комбинации с топливом приведет к пожару или взрыву. Особенно опасно, если такое происходит на территории АЗС», — сказал автоэксперт.

Кроме того, при заправке машины с заведенным двигателем есть большая вероятность повреждения топливного насоса. Также горючее может нагреться и расшириться, что в конечном итоге может привести к его переливу из бака.

По словам специалиста, при заправке заведенного автомобиля также некорректно работает датчик уровня топлива.

До этого стало известно, что покупать моторное масло следует у надежных и проверенных поставщиков, таких как автомагазины, сервисные центры или официальные дилеры брендов масел, так как там меньше шансов нарваться на подделку.

Менять масло в автомобиле необходимо раз в год или через 10 тыс. км пробега. Состояние масла можно проверить визуально с помощью листа бумаги. Оно оставляет на ней темный след без дополнительных включений.

Ранее россиянам назвали запас хода автомобиля с сильной течью моторного масла.