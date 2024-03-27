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Полиция полностью перекрыла шоссе на северо-западе Москвы

Движение авто полностью перекрыто на Куркинском шоссе в Москве из-за обледенения

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Движение автотранспорта на Куркинском шоссе в Москве заблокировано из-за обледенения моста. Об этом сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

«Движение транспорта полностью перекрыто на Куркинском шоссе в связи с обледенением моста. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочно-распорядительные действия, с целью отвода транспорта на соседние улицы», — говорится в сообщении.

О том, когда восстановят движение, не сообщается. Водителей просят выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого стало известно, что в Новгородской области ввели запрет на прием на работу иностранных граждан по отдельным видам деятельности. В частности, мигранты не смогут теперь работать в такси и заниматься перевозками пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Калуге неизвестный выстрелил в водителя автобуса.

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