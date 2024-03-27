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Выяснилось, на каком автомобиле таксовали фигуранты дела о теракте в «Крокусе»

Арестованные после теракта в «Крокусе» таксовали на автомобиле Hyundai Elantra

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Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Арестованные по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон таксовали на автомобиле Hyundai Elantra. Об этом сообщает РИА Новости. При этом за две недели до трагедии они оставили машину и извозом не занимались.

Местные жители показали машину, которая принадлежала подозреваемым — напротив подъезда дома, где они проживали, припарковано белое такси Hyundai Elantra. Машина, как рассказали они, стоит давно.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее выяснилось, что будет с Renault террористов, на котором они приехали в «Крокус».

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