Захарова пояснила, почему на Украине отменили налог на люксовые автомобили

Освобождение владельцев Ferrari, Rolls-Royce и прочих элитных авто на Украине от налога на роскошь – «издевательство над народом». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинские официальные ресурсы сообщают о том, что владельцы элитных авто официально освобождены на Украине от уплаты налога на роскошь. Большего издевательства над своим народом придумать было невозможно. Но банда Зеленского смогла. Видимо, стараются на будущее перед французскими комендатурами выслужиться», — сказал Захарова.

О том, что на Украине отменили налог на элитные автомобили, стало известно 26 марта. Издание Bihus.Info проанализировало списки машин, подлежащих повышенному налогообложению в стране и не нашло в нем некоторых дорогих моделей.

Налог на роскошь для украинских владельцев дорогих авто составляет 25 тыс. гривен (около 60 тыс. руб.). По данным издания, в списке нет Ferrari SF90 2022 года выпуска, который продается за $650 тыс. Этот автомобиль в более дорогой комплектации есть в коллекции 25-летнего украинского миллионера Александра Слобоженко.

Также в перечне отсутствуют автомобили Rolls-Royce, на которых ездят многие депутаты Верховной рады. Например, кроссоверами Cullinan пользуются депутаты-бизнесмены Степан Ивахив, Суто Мамоян и Геннадий Вацак. При этом кондитерский дом последнего также владеет седаном Rolls-Royce Ghost и кроссовером Lamborghini Urus, который также отсутствует в списке. В перечне нет марок McLaren, Alpina, ряда моделей Mercedes-Benz и других авто, которые должны облагаться налогом.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новых товарных знаков.