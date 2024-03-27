Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова пояснила, почему на Украине отменили налог на люксовые автомобили

Захарова назвала отмену налога на элитные авто на Украине издевательством

close
100%
Rolls-Royce

Освобождение владельцев Ferrari, Rolls-Royce и прочих элитных авто на Украине от налога на роскошь – «издевательство над народом». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинские официальные ресурсы сообщают о том, что владельцы элитных авто официально освобождены на Украине от уплаты налога на роскошь. Большего издевательства над своим народом придумать было невозможно. Но банда Зеленского смогла. Видимо, стараются на будущее перед французскими комендатурами выслужиться», — сказал Захарова.

О том, что на Украине отменили налог на элитные автомобили, стало известно 26 марта. Издание Bihus.Info проанализировало списки машин, подлежащих повышенному налогообложению в стране и не нашло в нем некоторых дорогих моделей.

Налог на роскошь для украинских владельцев дорогих авто составляет 25 тыс. гривен (около 60 тыс. руб.). По данным издания, в списке нет Ferrari SF90 2022 года выпуска, который продается за $650 тыс. Этот автомобиль в более дорогой комплектации есть в коллекции 25-летнего украинского миллионера Александра Слобоженко.

Также в перечне отсутствуют автомобили Rolls-Royce, на которых ездят многие депутаты Верховной рады. Например, кроссоверами Cullinan пользуются депутаты-бизнесмены Степан Ивахив, Суто Мамоян и Геннадий Вацак. При этом кондитерский дом последнего также владеет седаном Rolls-Royce Ghost и кроссовером Lamborghini Urus, который также отсутствует в списке. В перечне нет марок McLaren, Alpina, ряда моделей Mercedes-Benz и других авто, которые должны облагаться налогом.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новых товарных знаков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами