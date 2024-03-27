Названы главные преимущества китайских автомобилей

Главными преимуществами китайских автомобилей перед корейскими и европейскими машинами являются небольшая стоимость и дешевая эксплуатация. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Например, 1 километр пробега Haval Jolion с передним приводом, автоматической коробкой передач и двигателем 1,5 литра (143 лошадиные силы) будет стоить 10 рублей 70 копеек, в то время как тот же показатель у Hyundai Creta (149 лошадей) равняется 11,65 рубля, Renault Kaptur (150 лошадей) — 12,3 рубля, а Kia Seltos (149 лошадей) — 12,2 рубля», — сказал Житнухин.

Кроме того, по словам автоэксперта, важным плюсом китайских машин является отсутствие дефицита запчастей.

До этого стало известно, что в России в феврале 2024 года самым популярным кроссовером стал китайский Haval Jolion. Всего в последний месяц весны было продано 5 тыс. таких машин, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

На втором месте по продажам в феврале находится модель Geely Monjaro. Третье место у Lada Niva Travel, а на четвертом — Niva Legend. Замыкает пятерку лидеров Chery Tiggo 7 Pro Max.

Ранее сообщалось, что Haval в 2024 году нарастит выпуск машин в России на 30%.