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В Подмосковье произошла массовая авария

МВД: в Подмосковье грузовик столкнулся с семью машинами, пострадали два человека

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Московской области грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла на 28-м километре автодороги М2 «Крым» 26 марта, около 21:30 по московскому времени.

В МЧС уточнили, что при столкновении пострадали два человека, которым оказывается медицинская помощь. Движение в районе аварии затруднено, на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

21 марта в ДТП с фурой в Северной Осетии пострадали 11 туристов из Подмосковья. В их числе был ребенок 2011 года рождения. Пострадавших доставили в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести.

В этот же день сочинские сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя маршрутки, который находился в нетрезвом состоянии и возил пассажиров в Адлер на неисправном автомобиле.

До этого в Железноводске фура снесла «Газель» с молоком и врезалась в супермаркет. В ГУ МЧС по Ставропольскому краю отметили, что водитель большегруза не справился с управлением. Мужчина, находившийся за рулем молоковоза, получил травмы, за его состоянием следят врачи.

Ранее полиция нагрянула с обыском в «Ленавтодор» после ряда серьезных ДТП на дорогах.

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