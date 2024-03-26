После теракта в «Крокусе» пострадавшие пытались остановить скорую помощь

Пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле» «ломились» в машины скорой помощи. Об этом сообщает Baza со ссылкой на фельдшера Оксану Машукову, которая оказалась одним из первых медиков на месте событий.

«Когда мы подъехали к «Крокусу», оттуда еще раздавались выстрелы. На улице к тому моменту было много пострадавших, кто-то буквально кидался под колеса. Люди ломились к нам, всем нужно было помочь», — рассказала медик.

По словам фельдшера, она забрала в машину мужчину и женщину с тяжелыми огнестрельными ранениями. Им быстро оказали первую помощь и госпитализировали. Машукова отметила, что машинам скорой помощи удалось увезти в больницы всех пострадавших «в один заход».

«Работали все суточные и полусуточные. Даже те, кто были на выходных, звонили старшему фельдшеру и просили выйти на дополнительные смены, чтобы оказать помощь», — добавила фельдшер.

Машукова отметила, что во время крупных ЧП работают так называемые «сортировочные бригады», которые распределяют больных по каретам скорой помощи, — так было и в этот раз. Она добавила, что «работали слажено: всех развезли, оказали помощь, никого не оставили».

Ранее выяснилось, что будет с Renault террористов, на котором они приехали в «Крокус».