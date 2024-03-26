Китайская BAIC покажет клон «УАЗ Хантер» спустя три года ожиданий

Компания BAIC показала тизеры нового Beijing BJ212, который представляет собой китайский аналог российской модели «УАЗ Хантер», в виде карандашных набросков. Об этом пишет Autohome.

Незадолго до появления тизеров в китайских соцсетях стали распространяться «шпионские» фотографии новинки. Стало известно, что BJ212 нового поколения будет более габаритным (4360 х 1890 х 1940 мм). В салоне появились мультифункциональное рулевое колесо, мультимедиа с сенсорным дисплеем и компактный рычаг трансмиссии. Предполагается, что в новом BJ212 будет силовая установка Magic Core от Beijing BJ30, которая включает 1,5-литровый турбомотор (158 л.с., 235 Нм), трансмиссию DHT и два электромотора.

Ожидается, что премьера нового BJ212 состоится в рамках Пекинского автосалона в апреле.

Примечательно, что BAIC анонсировал новинку еще в 2021 году. Тогда сообщалось, что продажи этой машины начнутся в 2022‑м году, однако выход отложили. Ожидаемая многими премьера не состоялась и в 2023 году.

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