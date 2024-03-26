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«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новых товарных знаков

«АвтоВАЗ» подал заявку в Роспатент на регистрацию восьми новых товарных знаков

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

«АвтоВАЗ» намерен зарегистрировать новые товарные знаки для возможных будущих моделей — Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что соответствующая заявка уже подана в Роспатент. Автопроизводитель не раскрыл, какие именно наименования будут использованы для новых моделей авто.

«Это обычная практика — заранее регистрировать «с запасом» новые названия для наших будущих автомобилей», — отметили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

В настоящий момент «АвтоВАЗ» выпускает модели Granta, Vesta и Niva.

По итогам февраля 2024 года «АвтоВАЗ» реализовал 24,9 тысяч автомобилей Lada, что на 34% больше, чем в январе, и на 19% больше, чем в феврале прошлого года.

До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пообещал пересадить каждого российского чиновника на свои машины.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновит выпуск универсалов Lada Granta Cross.

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