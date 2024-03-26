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Сочинец специально ударился головой об стену, чтобы обвинить гаишников

В Сочи водитель решил скомпрометировать полицейских, разбив голову об стену

В Сочи задержанный водитель Land Rover разбил себе голову об стену, чтобы скомпрометировать полицейских. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В Лазаревском районе Сочи инспекторы ДПС остановили Land Rover, где пассажиром был 41-летний местный житель. Сочинец вышел из автомобиля и начал конфликтовать с сотрудниками полиции. Правоохранители доставили гражданина в пункт полиции», — говорится в публикации.

Отмечается, что по прибытии в отделение водитель продолжил конфликтовать с сотрудниками и ударился головой об стену, чтобы потом обвинить их. Однако произошедшее попало на видео: на кадрах видно, что мужчина в наручниках резко бросается в стену, после чего его оттаскивают и сажают на стул. По итогу водитель отказался от медицинской помощи.

Против него возбудили административное дело по части 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законным требованиям и распоряжениям представителей власти». Ему грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы от 40 до 120 часов.

Ранее врач ЛОР рассказал, что будет с водителем из-за громкой музыки в салоне автомобиля.

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