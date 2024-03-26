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Genesis представил новый спортивный автобренд

У Genesis появился новый бренд Magma для спортивных автомобилей

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Magma

Genesis запускает бренд Magma для мощных и спортивных автомобилей. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что товарный знак Magma будет использоваться для линейки спортивных версий существующих моделей Genesis — GV80, G80, а также X Gran Berlinetta и GV60 Magma. Такие машины получат более мощные двигатели, дополнительное охлаждение, усиленные тормозные механизмы, 20-дюймовые колесные диски и ярко-оранжевый корпус.

Предполагается, что модификацию Magma получит каждая серийная модель корейского бренда Genesis.

До этого стало известно, что немецкая компания Audi выпустила последний экземпляр спортивного автомобиля Audi R8. Модель больше производиться не будет.

В 2023 году продажи R8 выросли на 49% и составили 1591 единицу. Однако спорткар по-прежнему продавался хуже, чем любая другая модель Audi.

Ранее выяснилось, что россиянам дадут дополнительный день для обжалования штрафов ГИБДД.

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