На «АвтоВАЗ» подал в суд производитель комплектующих

Российское предприятие немецкой компании Adler Pelzer Group (APG) подало иск на производителя автомобилей «АвтоВАЗ». Об этом сообщает «Агентство бизнес-новостей».

«Производитель электрического и электронного оборудования для автомобилей ООО «ХП Пельцер Рус» из Калуги обратился в арбитраж о взыскании 8,4 млн рублей с производителя автомобилей и комплектующих АО «АвтоВАЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суть иска пока неизвестна.

В октябре 2018 года Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение с APG о реализации совместных инвестиций в возведение новых производственных мощностей APG в Тольятти.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что отечественных автомобилей Lada хватит на всех российских чиновников. По его словам, производственный план на этот год более 500 тыс. автомобилей. При этом в мае будет запущен конвейер для производства в Ижевске, там будут выпускать Largus.

Также стало известно, что «АвтоВАЗ» впервые представит автомобиль Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» нарастит выпуск бюджетной Lada Granta в комплектации Standard.