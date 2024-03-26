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В Петербурге хотят штрафовать за парковку во дворах

В Петербурге депутаты предложили штрафовать за парковку во дворах на разметке

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Pixabay

В Санкт-Петербурге депутаты предложили начать штрафовать водителей за парковку автомобилей на эксплуатационной маркировке. С этой инициативой выступил, в частности, член партии «Единая Россия» Алексей Цивилев, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

«Эксплуатационная маркировка была введена по просьбам горожан и муниципалитетов, чтобы сделать возможным проезд по дворам машин скорой помощи, техники МЧС и коммунальных служб. Нередко сделать это практически невозможно из-за плотной парковки, что особенно критично в чрезвычайных ситуациях», — заявил он на заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа.

Предполагаемый размер штрафа за подобное нарушение для физических лиц составит 5 тыс. руб., для должностных – до 40 тыс. руб., а для юридических – до 500 тыс. руб.

В пресс-службе ЗакСа напомнили, что эксплуатационной разметкой обозначаются повороты на внутриквартальных проездах, территории пожарных гидрантов и др. Парковка на ней запрещена. Понятие эксплуатационной разметки появилось в Правилах благоустройства в сентябре 2023 года.

До этого Дептранс Москвы сообщал, что в столице из-за платных парковок улицы стали безопаснее: до 60% снизилось число нарушений правил остановки и стоянки. Положительно платные парковки сказались и на пешеходах, которые отмечают, что автомобили теперь не стоят на тротуарах и не мешают их движению.

Ранее кабмин поддержал законопроект, продлевающий срок обжалования штрафов ГИБДД.

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