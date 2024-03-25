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Nissan раскрыл план по выпуску новых моделей до 2026 года

Nissan выпустит 30 новых моделей к 2026 году

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Алексей Лебедев/РИА «Новости»

К 2026 финансовому году (начинается у японских компаний с 1 апреля) концерн Nissan планирует выпустить 30 новых моделей автомобилей. К этому же сроку Nissan обновит 60% своих машин с ДВС. Об этом сообщает пресс-служба Nissan.

«Nissan планирует выпустить 30 новых моделей в течение следующих трех лет, из которых 16 будут электрифицированными, а 14 — моделями с ДВС, чтобы удовлетворить разнообразные потребности клиентов на рынках, где темпы электрификации различаются», — отмечается в заявлении Nissan.

С 2024 по 2030 финансовый год японский автопроизводитель собирается выпустить 34 электрифицированные модели. В США автопроизводитель обновит 78% модельного ряда, в Японии — 80%, в Китае — 73%, а в Европе — выпустит шесть совершенно новых моделей.

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