Горящий после атаки дрона грузовик в Белгородской области попал на видео

Дрон-камикадзе подорвал грузовой автомобиль в Белгородской области. Видео горящей фуры опубликовано в региональном Telegram-канале «Жесть Белгород».

Судя по видео, которое опубликовал канал, дрон атаковал грузовую «Газель» с тентом. Машина полностью сгорела. Какой груз она перевозила, не сообщается.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что движущаяся по дороге «Газель» подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе.

По его словам, инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори, при этом водитель не пострадал в результате атаки. На место прибыли пожарные региона. Это не первая атака ВСУ на область, в результате которой загорается автомобиль.

До этого житель Ярославской области угнал с места происшествия автомобиль скорой помощи с медиками и пострадавшей внутри. Однако вскоре машина врезалась в грузовик.

В результате аварии пострадали три человека, двое из которых — медицинские работники. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

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