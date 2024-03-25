Россияне раскупили самые дорогие седаны Solaris с бывшего завода Hyundai

У дилеров «Автомобильного завода АГР» появилась в продаже самая дорогая версия седана Solaris HS (ранее выпускался под названием Hyundai Solaris). Об этом сообщает «Российская газета».

По ее данным, седан Solaris HS в исполнении Sportline предлагается за 2,61 млн рублей. В 2022 году, когда Hyundai Solaris в версии Sportline вышел на российский рынок, машина стоила 1,21 млн рублей.

Solaris HS в максимальной комплектации оснащен бензиновым мотором 1.6 мощностью 123 л.с. и 6-ступенчатым «автоматом». Среди оборудования машины — фары с подсветкой поворотов, задние дисковые тормоза, подогрев сидений.

В дилерском центре, с предложениями которого ознакомилось издание, сообщили, что все выставленные на продажу седаны Solaris HS в максимальной комплектации Sportline уже зарезервированы клиентами.

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