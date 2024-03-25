Ярославец угнал скорую помощь вместе с медиками в салоне

Житель Ярославской области угнал с места происшествия автомобиль скорой помощи с медиками и пострадавшей внутри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону и местную прокуратуру. Однако вскоре машина врезалась в грузовик.

«По предварительной информации, 44-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Vesta, совершил ДТП, в результате которого пострадала пассажирка транспортного средства. Когда бригада скорой оказывала женщине медицинскую помощь, виновник ДТП угнал автомобиль скорой помощи и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали три человека, двое из которых — медицинские работники. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

До этого стало известно, что второй таксист опознал одного из террористов, который напал на «Крокус» 22 марта.

Так, Денис К. подвозил двух подозрительных пассажиров 21 марта. Выехали они с Анадырского проезда в Москве, причем место посадки выбрали странное – в глуши, очень далеко от жилых домов. Доехали до «ВДНХ» и вышли на улице Сельскохозяйственной. Расплатились наличкой и вышли. А 24 числа в новостях таксист увидел того самого пассажира и сразу его узнал.

Ранее в МВД опровергли сообщения о полицейской машине на парковке «Крокуса» в момент теракта.