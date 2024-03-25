Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ярославец угнал скорую помощь вместе с медиками в салоне

Под Ярославлем мужчина угнал скорую помощь с медиками и попал в ДТП

close
100%
Прокуратура Ярославской области

Житель Ярославской области угнал с места происшествия автомобиль скорой помощи с медиками и пострадавшей внутри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону и местную прокуратуру. Однако вскоре машина врезалась в грузовик.

«По предварительной информации, 44-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Vesta, совершил ДТП, в результате которого пострадала пассажирка транспортного средства. Когда бригада скорой оказывала женщине медицинскую помощь, виновник ДТП угнал автомобиль скорой помощи и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали три человека, двое из которых — медицинские работники. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

До этого стало известно, что второй таксист опознал одного из террористов, который напал на «Крокус» 22 марта.

Так, Денис К. подвозил двух подозрительных пассажиров 21 марта. Выехали они с Анадырского проезда в Москве, причем место посадки выбрали странное – в глуши, очень далеко от жилых домов. Доехали до «ВДНХ» и вышли на улице Сельскохозяйственной. Расплатились наличкой и вышли. А 24 числа в новостях таксист увидел того самого пассажира и сразу его узнал.

Ранее в МВД опровергли сообщения о полицейской машине на парковке «Крокуса» в момент теракта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами