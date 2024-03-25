Под Ростовом водитель Hyundai спровоцировал массовое ДТП с бензовозом

На объездной дороге вокруг Ростова-на-Дону произошло ДТП с большегрузной фурой и бензовозом, которое спровоцировал водитель легкового Hyundai. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ростовской области».

«По предварительным данным, водитель иномарки 1994 года рождения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым транспортным средством в составе полуприцепа под управлением водителя 1984 года рождения», — отмечается в сообщении.

От удара грузовик с полуприцепом выбросило на встречную полосу, где он врезался в бензовоз «КамАЗ». Водитель легкового Hyundai Accent и водитель бензовоза получили травмы и были госпитализированы.

На фото с места происшествия видно, что бензовоз от удара съехал в кювет. У легковой машины сильно повреждена левая сторона кузова.

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