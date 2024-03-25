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В России начались продажи кроссовера BAIC X75

Кроссовер BAIC X75 начали продавать в России по цене от 3 млн рублей

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BAIC

В России стартовали продажи флагманской модели китайского автопроизводителя BAIC — кроссовера BAIC X75. Об этом сообщается в релизе BAIC, поступившем в «Газету.Ru».

В России автомобиль представлен в четырех комплектациях: Comfort, Luxury, Luxury Pro и Exclusive. Стоимость базовой версии машины составляет 3 млн рублей. В версии Luxury машина обойдется в 3,2 млн рублей, а в максимальной комплектации — 3,4 млн рублей.

BAIC X75 для российского рынка оснащен турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Габаритная длина машины — 4745 мм, колесная база — 2800 мм.

Спинки заднего дивана в кроссовере регулируются по наклону, в центральный подлокотник может быть вмонтирован пульт для управления креслами и медиасистемой. На центральной консоли установлено три дисплея: семидюймовый экран выступает в роли комбинации приборов, есть 12-дюймовый экран медиасистемы и отдельный дисплей, служащий для управления климат-контролем.

Ранее стало известно, что Toyota Corolla потеряла титул самой продаваемой модели в мире.

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