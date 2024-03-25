Nissan представил новый кроссовер Kicks

Nissan представил в США новое поколение кроссовера Kicks с полноприводной трансмиссией и 12-дюймовым дисплеем в салоне. Об этом сообщает пресс-служба Nissan.

Автомобиль построен на платформе CMF-B, на которой также базируется Renault Duster нового поколения. На Nissan Kicks второго поколения впервые появилась автоматическая трансмиссия. Под капотом машины — двухлитровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 141 л.с., который работает в паре с вариатором.

Длина автомобиля увеличилась на 71 мм, до 4633 мм, его салон стал просторнее. Для водителя и пассажиров доступны четыре порта USB и площадка для беспроводной зарядки смартфонов. Nissan Kicks также оснащен адаптивным круиз-контролем с функцией удержания автомобиля в полосе движения.

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