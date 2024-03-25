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В МВД опровергли сообщения о полицейской машине на парковке «Крокуса» в момент теракта

МВД: в момент теракта у «Крокуса» стояла скорая помощь, а не полицейская машина

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Maxim Shemetov/Reuters

Находившийся на парковке «Крокус Сити Холла» во время теракта микроавтобус был машиной скорой помощи, а не полицейским автомобилем. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ряде Telegram-каналов и социальных сетях распространены фотографии и видеозаписи микроавтобуса на парковке «Крокус Cити Холла» во время нападения террористов с комментариями, что данное транспортное средство принадлежит кинологической службе МВД России. Эти утверждения не соответствуют действительности. Автомобиль, запечатленный на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи», — написала она в Telegram-канале.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта.

Минздрав Московской области публиковал список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В перечне значится 121 человек, из них госпитализировали 107. Еще 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь.

Ранее сообщалось, что на парковке «Крокус Сити Холла» после теракта осталось много машин.

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