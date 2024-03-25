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В Белгороде автомобили могут исчезнуть с улиц из-за обстрелов

Гладков: надо сократить количество авто на улицах Белгорода из-за обстрелов

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что необходимо сократить число машин в городе, которые находятся на открытых территориях, сообщает РИА Новости.

«У нас уже около 400 миллионов рублей только в этом году уже выплачено из внебюджета за поврежденные автомобили. Я считаю, что нужно дополнительно прибегать к другим мерам. Например, выбрать кварталы и сокращать количество автомобилей, которые находятся на открытых территориях в городе Белгороде», — сказал губернатор.

По словам Гладкова, для хранения автомобилей можно использовать частные парковки и подземные паркинги. При этом автовладельцам должны компенсировать затраты на размещение там машин.

Отмечается, что с 12 марта в Белгороде от обстрелов пострадали 1,2 тыс. машин.

До этого стало известно, что автомобили 2024 года выпуска уже массово поступают российским дилерам. По словам руководителя отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадия Григорьева, при неизменном курсе рубля к юаню и высокой конкуренции между брендами, стабилизация цен возможна, если говорить об автомобилях 2024 года выпуска, но снижение цен маловероятно.

Ранее стало известно, что «Росатом» объявил о создании собственной платформы для электромобилей.

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