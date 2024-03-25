В день траура после теракта приезжие громко слушали музыку, их жестко задержали

В день общенационального траура в Астрахани группа мигрантов громко слушала музыку в автомобиле, их жестко задержали сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает паблик «Тревожные новости» в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, мужчины включили в своем автомобиле национальные песни и смеялись в ответ на замечания местных жителей. Мужчин задержали вызванные на место происшествия сотрудники полиции. На кадрах с моментом задержания видно, что белая Skoda Octavia припаркована на тротуаре.

Четверо сотрудников ДПС и коротко стриженных мужчин в штатском задержали водителя и пассажиров, скрутив им руки и уложив на землю. Рядом с белой Skoda видны два патрульных автомобиля ДПС и Lada Granta с открытыми дверями. Задержанных повели в сторону полицейских машин.

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