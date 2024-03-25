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Mitsubishi представила обновленный Pajero Sport

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport получил новый двигатель

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Mitsubishi

Компания Mitsubishi представила в Таиланде внедорожник Pajero Sport с новым дизелем 2.4, который ранее получил пикап L200.

Двигатель с заводским индексом 4N16 развивает 184 л.с. и агрегатируется с 6-ступенчатой АКП, хотя на пикапе ему полагается 8-ступенчатый автомат. Для автомобиля предусмотрены четыре режима движения по бездорожью.

У внедорожника Pajero Sport существенно обновлен интерьер: он получил новых трехспицевый руль, виртуальную приборную панель, а также интерфейс медиасистемы, в которой появилась поддержка беспроводного соединения через Apple CarPlay и Android Auto.

Также среди опций появился расширенный набор систем активной безопасности и кожаная отделка салона красного цвета.

Ранее стало известно, что в России средняя цена новой машины выросла в 1,5 раза за два года.

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