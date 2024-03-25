Выяснилось, как сэкономить при покупке летних шин

Как бы ни хотелось сэкономить, шины лучше покупать качественные. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя автосервисов Fit Service Николая Погуляева.

По словам эксперта, если бюджет при покупке шин сильно ограничен, можно обратить внимание на китайских производителей. Можно изучить данные о конкретной марке: мнения других автовладельцев, кто уже эксплуатирует эти покрышки, мнения экспертов и результаты тест-драйвов.

Кроме того, можно рассмотреть в качестве альтернативы российские шины. Среди отечественных брендов есть хорошие варианты, сопоставимые с китайским качеством.

Также можно узнать о возможных кэшбеках, акциях на шиномонтаж, скидках и бонусах в официальных точках продаж.

В России распространена покупка б/у шин, однако, чтобы выбрать приемлемый вариант, необходимо быть шинным экспертом. Очень многие дефекты таких шин выявляются уже на шиномонтаже.

При выборе бюджетных шин прежде всего нужно понимать, что экономичность не равно цена. Так, одним из основных факторов является топливная эффективность шин (снижение потребления топлива), которая достигается путем уменьшения сопротивления качению. Вторая важная характеристика — это износостойкость (сколько шины вам прослужат). Таким образом, выгоднее купить шины пусть и немного дороже, но с высокими показателями экономичности.

До этого автоэксперт Максим Ракитин заявил, что на российском рынке в изобилии представлены шины китайского производства, однако потребители пока еще плохо знакомы с этой продукцией. По его словам, чтобы правильно подобрать себе комплект китайских шин, потребуется время.

В частности, нужно почитать про каждый из брендов, которые заинтересовали, ознакомиться с отзывами, пообщаться с продавцами, потому что у них всегда есть обратная связь от покупателей.

Кроме того, Максим Ракитин заявил, что цены на китайские шины в этом сезоне вырастут на 7-8% относительно прошлого года. Это связано с сезонным подъемом цен и курсом валют.

Ранее сообщалось, что в апреле изменятся правила сдачи экзамена на водительские права.