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Стало известно, как изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

Юрист Канноева: в апреле изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя практики разрешения дорожных споров Юридической компании «Шаги» Анну Канноеву.

По словам эксперта, с 1 апреля общую сумму штрафных баллов, при которой экзамен считается несданным, поднимут с пяти до семи. Станет проще выполнять упражнение «разворот в ограниченном пространстве» — теперь это можно будет делать в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом. Также на экзамене сможет присутствовать представитель автошколы.

Еще одно нововведение — увеличение сроков сдачи между попытками. Если кандидат в водители не сдал экзамен три раза, в следующий раз он может попытаться сдать экзамен только через полгода, но не позднее девяти месяцев.

Помимо этого, автолюбители, в отношении которых наложен запрет на вождение за езду в нетрезвом виде, не смогут сдать экзамен на водительские права в других категориях до конца срока административного наказания.

Некоторое время назад МВД России опубликовало новый регламент сдачи на права. Правила ужесточили для уклонистов от военной службы и водителей, которых ловили пьяными за рулем. О новых упражнениях на экзамене и требованиях к документам — в материале «Газеты.Ru».

До этого автоэксперт Владимир Сажин заявил, что в России снижается качество обучения претендентов на получение водительских прав. Новые правила сдачи экзамена на права он назвал популизмом, отметив, что важнее усилить контроль за качеством образовательных услуг в автошколах.

Ранее эксперты прокомментировали предложение выдавать права не на 10, а на 20 лет.

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