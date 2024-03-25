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«АвтоВАЗ» возобновит выпуск универсалов Lada Granta Cross

«АвтоВАЗ» продолжит выпуск Lada Granta Cross в апреле

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в апреле этого года возобновит выпуск универсалов Lada Granta Cross. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

«Предварительно в апреле месяце текущего года будет возобновлено производство автомобилей Granta Cross в кузове универсал, тогда же будет запущена в производство сборка автомобилей с автоматической коробкой Jatco. Это будет ограниченная партия из остатков агрегатов, доставшаяся ВАЗу от бывшего французского акционера», — говорится в сообщении.

От стандартной Lada Granta автомобиль Cross отличается наличием обвеса из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье, высоким дорожным просветом, а также новыми шинами, которые подходят для езды по пересеченной местности.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 и 106 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая.

До этого автоэксперт Максим Ракитин заявил, что цены на китайские шины в этом сезоне вырастут на 7-8% относительно прошлого года. Это связано с сезонным подъемом цен и курсом валют.

Ранее сообщалось, что продажи обновленного кроссовера Denza N7 в Китае начнутся 1 апреля.

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