Россиянам рассказали о сложностях ремонта пикапа Great Wall Poer после ДТП

Обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов рассказал о сложностях ремонта пикапа Great Wall Poer после ДТП.

По словам блогера, пикап Great Wall Poer попал в серьезное ДТП с «КамАЗом». Официальные дилеры заявили «Клубному сервису», что при подобных ДТП автомобиль списывается, а поставок запчастей от производителя можно не ждать. При этом автомобиль вышел на российский рынок в 2021 году.

Тем не менее, было принято решение восстановить пикап своими силами. Между тем, на поиски запчастей ушло 4,5 месяца. При этом, например, крышку двигателя и брызговик подкапотного пространства найти вообще не удалось. Рама пикапа была отремонтирована, так как новую купить также не удалось. Фары удалось раздобыть только от праворульного Poer.

До этого стало известно, что на китайском рынке начались продажи автомобиля Hongqi EH7. Особенностью автомобиля является решетка радиатора, напоминающая улыбку.

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