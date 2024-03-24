В Китае начались продажи нового кроссовера Jetour с огромным салоном

Китайский автопроизводитель Jetour, входящий в состав бренда Chery, представил кроссовер X90 Pro. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цены начинаются от 127,9 тыс. юаней (1,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 4858 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1780. Колесная база — 2850 мм. Отмечается, что у машины большой и просторный салон. Он отделан премиальными материалами. На передней панели установлен 15,6-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы с помощью которого можно управлять различными функциями автомобиля: климат-контролем, подогревом сидений, аудиосистемой.

Кроссовер доступен как в пятиместной, так и в семиместной конфигурации, при этом пятиместный вариант предлагает большое грузовое пространство объемом 1634 л.

В Китае Jetour X90 Pro предлагается с 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. Кроме того, доступна версия с мотором 2,0 л. с отдачей 254 л.с. Оба силовых агрегата работают в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

До этого стало известно, что на китайском рынке начались продажи автомобиля Hongqi EH7. Особенностью автомобиля является решетка радиатора, напоминающая улыбку.

В базе автомобиль оснащен 344-сильным электромотором на задней оси, а запас хода равен 600 км. С таким же силовым агрегатом есть версия с более емкой аккумуляторной батареей, которая обеспечивает дальность хода в 690 км. Отдача двухмоторной версии достигает 618 л.с., а запас хода – 640 км.

Ранее сообщалось, что в автопарке полиции Дубая появился «заряженный» Mercedes-AMG G 63 от тюнинг-ателье Mansory.