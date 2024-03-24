На подъездах к Крымскому мосту ждут проезда более 200 автомобилей

Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале инфоцентра по ситуации на автоподходах к мосту.

Согласно сообщению, в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств, а со стороны Керчи — 112 транспортных средств.

До этого движение легковых и грузовых машин по Крымскому мосту временно перекрывалось. Это произошло во второй раз, начиная с вечера субботы.

Вечером 23 марта в Севастополе действовала воздушная тревога.

20 марта член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Грегори Микс призвал ввести санкции в отношении всех людей и компаний, которые как-либо связаны со строительством, ремонтом и обслуживанием Крымского моста.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что присоединение Крыма к Российской Федерации сорвало планы США разместить в регионе корабли 6-го (Средиземноморского) флота военно-морских сил страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что угрозы офицеров ФРГ взорвать Крымский мост — всего лишь фантазии.