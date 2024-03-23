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Взрыв колеса спас мужчину и его сына от террористов в «Крокусе»

По дороге в «Крокус» у водителя взорвалось колесо, что спасло жизнь ему и его сыну

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Взрыв колеса автомобиля спас двух жителей Тульской области, которые направлялись на концерт группы «Пикник» в «Крокус сити холл». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Как рассказал SHOT Александр, накануне вечером он вместе с 20-летним сыном ехал из города Узловая в Москву. Примерно за 60 километров от МКАДа у него взорвалось колесо. Мужчина сам хотел его заменить, но не смог открутить одну из пяти гаек — именно она и стала спасительной», — говорится в публикации.

Отмечается, что пока водитель чинил машину, в «Крокусе» начался теракт, о котором мужчина не знал. Впоследствии он вместе с сыном поехали дальше в надежде успеть хотя бы на конец концерта. Однако им позвонили знакомые и рассказали о произошедшем. Отец и сын решили повернуть назад.

Александр отметил, что для поездки на концерт он специально арендовал машину — в начале года он попал на своем старом авто в ДТП. После он купил новый автомобиль, однако за несколько дней до теракта он тоже сломался. По его словам, теперь у них с сыном два дня рождения.

Ранее выяснилось, откуда террористы «Крокуса» взяли белый Renault для побега.

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