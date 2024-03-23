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Владельцам Ford предложили прокачать автомобили своими силами

Ford показал новый комплект нагнетателя для Mustang 2024 года

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Ford

Ford Performance представил новый комплект нагнетателя для Mustang 2024 года за $9,9 тыс. Об этом пишет motor1.

Представленный комплект включает 3-литровый нагнетатель шестого поколения, 92-миллиметровый корпус дроссельной заслонки, двухпроходной интеркулер, топливные форсунки GT500, модернизированные свечи зажигания и калибровку Ford Performance.

Нагнетатель, который разработали совместно с Whipple, можно приобрести на сайте Ford. Он должен увеличить мощность 5-литрового двигателя V8 до 810 л. с. Нагнетатель подходит для моделей Mustang GT и Dark Horse. Первая модель в базовой версии развивает мощность до 486 л. с., а вторая – до 500 л. с.

Отмечается, что в США он сертифицирован для использования только в 49 штатах. Калифорния не вошла в этот список из-за более строгих законов о выбросах.

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