Автобус Рига — Петербург застрял на границе после теракта в «Крокусе»

Автобус, направлявшийся из Риги в Петербург, не может пройти границу из-за усиленных мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что автобус выехал из Риги вечером 22 марта и прибыл на границу примерно в 1:00 ночи. Однако пропускной пункт Шумилкино на российской стороне оказался закрыт. Эстонские СМИ сообщают, что Россия закрыла границу после теракта в «Крокус Сити Холле». Желающих выехать из России сотрудники перенаправляли в МАПП Куничина Гора в Печорах, где стали образовываться заторы.

После открытия границы только 10 пассажиров смогли пройти паспортный контроль и их пустили в автобус. Остальных же отправили на дополнительную проверку: подозрения вызвали пассажиры с иностранными паспортами, а также те, кто долго отсутствовал в России. С ними беседуют по полчаса и якобы проверяют на наличие «украинских и исламских связей». По словам пассажиров, чтобы дождаться всех, придется провести на границе еще 3-4 часа.

До этого в сети появились фото подозреваемого в теракте в «Крокусе» и расстрелянного Renault. Депутат Александр Хинштейн сообщал, что машину с подозреваемыми обнаружили в районе Хацунь Карачинского района Брянской области.

Ранее стало известно о гражданстве подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле».