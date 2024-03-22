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Стало известно, какое оборудование получит JAC T9 в России

JAC T9 получит в России турбомотор мощностью 224 л.с.

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JAC

Новый пикап JAC T9 для российского рынка получил бензиновый турбомотор мощностью 224 л.с. и полный привод. Машины уже начали поступать в дилерские центры и будут продаваться по цене 3,4 млн рублей, сообщают «Китайские автомобили».

Из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), оформленного на машину в России, следует, что двигатель пикапа будет представлен в двух модификациях. Он рассчитан на использование бензина АИ-92. Также автомобилю полагается полный привод с жестко подключаемым передним мостом (part-time) и понижающей передачей. Автомобиль оснащен 8-ступенчатой автоматической трансмиссией A8R50 от корейской Hyundai.

Новый пикап JAC T9 для российского рынка получит 18-дюймовые колесные диски, климат-контроль, иммобилайзер. Среди опций предусмотрены парктроники и камеры кругового обзора. Возможность установки на машину фаркопа планируется сертифицировать позднее, утверждают «Китайские автомобили».

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» решил собирать Granta и Niva в субботу, 23 марта.

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