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Названо число автомобилей, которые Haval соберет в Тульской области

Haval в 2024 году нарастит выпуск машин в России на 30%

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Shutterstock

Расположенный в Тульской области автозавод Haval в 2024 году планирует выпустить более 130 тыс. автомобилей. Об этом сообщают «Тульские новости» со ссылкой на министра промышленности и торговли области Вячеслава Романова.

Министр сообщил, что индекс промышленного производства на заводе Haval составил по итогам 2023 года 250% в сравнении с показателями 2022 года и 280% — в сравнении с 2021-м. Средняя зарплата на заводе Haval по итогам года достигла 76,2 тыс. рублей.

В 2023 году автомобильный завод Haval в Тульской области выпустил более 100 тыс. автомобилей, сообщало в январе аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу китайского бренда. Из этого следует, что объем производства автомобилей на российском заводе Haval планируется нарастить на 30%.

В 2023 году более половины произведенных на предприятии автомобилей пришлось на кроссовер Haval Jolion.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» будет собирать Lada Granta и Niva в субботу.

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