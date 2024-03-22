Женщина напала на гаишников, чтобы защитить пьяного мужа от протокола

В Стерлитамакском районе Башкирии женщина обругала сотрудников ДПС, остановивших ее мужа за вождение в нетрезвом виде и встала на пути патрульного автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ГИБДД Башкортостана Владимира Севастьянова.

Инцидент произошел в селе Услыбаш. Инспекторы ДПС в ходе рейда обратили внимание на Skoda Yeti, который при движении по дороге вилял из стороны в сторону. После остановки выяснилось, что 45-летний мужчина управлял автомобилем с признаками опьянения. Он отказался от освидетельствования на месте, но согласился проехать с инспекторами в медицинское учреждение.

«Во время составления процессуальных документов 45-летняя супруга водителя начала оскорблять сотрудников полиции, а затем стала мешать движению патрульной машины. В медицинской организации у мужчины было установлено состояние алкогольного опьянения. Прибор показал 1.100 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — отмечается в сообщении главы республиканской ГИБДД.

В отношении водителя инспекторы составили протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения (статья 12.8 КоАП РФ, часть 1), а в отношении его супруги — протокол по статье 19.3 о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Skoda Yeti у супругов изъят и помещен на спецстоянку.

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