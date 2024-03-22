Названы условия, при которых России может понадобиться закупать бензин

Если атаки беспилотников на российские НПЗ продолжатся и возникнет необходимость закупки топлива для автомобилей на внешних рынках, потребности в нем могут обеспечить белорусские НПЗ. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

«Есть белорусские заводы, которые в принципе готовы эту поставку осуществить. Будут загружены мощности, будет возможность это топливо приобрести. В федеральном масштабе я исключаю возможность дефицита. Но локальные перебои с поставками возможны», — сказал Баженов «Газете.Ru».

По его словам, пока ситуация с производством бензина и дизтоплива в России достаточно устойчивая, и закупки на стороне могут потребоваться только в том случае, если с атаками на российские НПЗ реализуется худший сценарий.

О том, как повлияют атаки беспилотников по российским НПЗ на ситуацию на рынке моторного топлива в России, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» будет собирать Lada Granta и Niva в выходной.